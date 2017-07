«Immobiliensuche ist in der Schweiz ein Volkssport»

Text: Urs Honegger / 31.07.2017 10:52

Im Netz nach einer neuen Wohnung Ausschau zu halten, scheint Spass zu machen. Nur wenige Schweizer Websites haben eine höhere Reichweite als das Immobilienportal Homegate, berichtet die «NZZ» heute. Dass mittlerweile ein Drittel der Bevölkerung einmal im Monat Homegate besucht, übertrifft selbst die Erwartungen von Axel Konjack, der das Portal seit zwei Jahren führt: «Sich mit Immobilien zu beschäftigen, ist in der Schweiz so etwas wie ein Volkssport», meint der 48-jährige Hamburger. Dies hänge auch damit zusammen, dass die Schweiz ein Land von Mietern sei. Wer nicht in den eigenen vier Wänden wohne, könne sich eher vorstellen, wieder einmal umzuziehen.

Weitere Meldungen:



– Das Zürcher Kinderspital macht vorwärts: Mitte August wird der Gestaltungsplan für den Neubau von Herzog & de Meuron rechtskräftig, informiert der «Tages-Anzeiger».



– Die «Basler Zeitung» zeigt «letzte Zeugen alter Landschaftsparks»: Heute die Bäume auf dem ehemaligen Gottesacker der Elisabethenkirche.