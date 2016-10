Einsprachen gegen Klinikum 2 gescheitert

Text: Urs Honegger / 25.10.2016 09:33

Der Heimatschutz Basel und die Freiwillige Denkmalpflege hatten gegen den Bebauungsplan für das Areal des Universitätsspitals Einsprache erhoben, weil das Neubauprojekt Klinikum 2 die umliegenden historischen Bauten beeinträchtige. Der Bebauungsplan mit dem Projekt Arkadia der Zürcher Architekten Giuliani Hönger AG war im Mai 2015 vom Grossen Rat abgesegnet worden. Die «Basler Zeitung» berichtet: «Vor allem zu reden gab jedoch der Turm. Nach Protest von verschiedenen Seiten versetzten die Architekten das geplante 60-Meter-Hochhaus zwar von der Flucht des Holsteinerhofs Richtung Spitalstrasse. Auch die Fassadengestaltung wurde verfeinert. Trotzdem wehren sich Heimatschutz und Freiwillige Denkmalpflege vehement gegen dessen Bau. Es gehe nicht an, dass die historische Altstadt derart verschandelt werde.» Das Gericht hat die Einsprache jedoch abgewiesen. Das öffentliche Interesse an dieser Spitalplanung wiege ganz klar schwerer als die Bedenken um die historischen Bauten, befand es. Vor allem, da unter dem Strich eine Verbesserung resultiere. Schliesslich werde der breite Klotz entfernt und durch einen zwar höheren, aber viel klareren und besser abtrennbaren Turm ersetzt.

Weitere Meldungen:



– Die Gemeinde Payerne opfert die letzte grüne Parzelle der Verdichtung. «24heures» berichtet.



– Mehr Solarstrom würde Stromausfälle vermindern, schreibt der «Tages-Anzeiger», nachdem es in der Stadt Zürich gestern gleich zwei Stromausfälle gab.



– Die Gemeinde Surses (GR) gab bekannt, dass das touristische Grossprojekt in Savognin momentan auf Eis läge. Die «Südostschweiz» interviewt den designierten Betreiber.



– Uetikon beschliesst für 26 Millionen Franken Land auf dem Areal der ehemaligen chemischen Fabrik am Zürichsee zu erwerben. Die «NZZ» informiert.



– Eine Mehrheit des Zürcher Kantonsrats hält es für wichtig, dass die Wasserkraftwerke in inländischem Besitz bleiben. Die «NZZ» berichtet.