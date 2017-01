Heidiwelt wird konkret

Das Heididorf in der Bündner Herrschaft bekommt Konkurrenz: In Flumserberg planen Bergbahnen, Investoren und der Kanton St. Gallen ein grosses Heidi-Ferienresort, schreibt das «St. Galler Tagblatt». Über 100 Millionen Franken sollen am Flumserberg investiert werden. Geplant sind eine Heidi-Erlebniswelt nach Ideen der Szenografen Steiner Sarnen, sowie ein neues Hotel mit Tiefgarage und eine neue Gondelbahn.