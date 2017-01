Grünes Licht für «Fischerstube»

Text: Andres Herzog / 6.01.2017 10:41

Die «Fischerstube» am Zürichhorn kann abgebrochen und neu erstellt werden. Der Kanton Zürich hat sämtliche Bewilligungen für den Neubau des Architekten Patrick Thurston erteilt, meldet die «NZZ». Die kleinere «Fischerhütte» und die grössere «Fischerstube» sind als Teil des Landi-Dörflis für die Landesausstellung 1939 erbaut worden. Von der «Fischerhütte» sind noch originale Teile erhalten, sie soll zwar leicht gegen den See hin verschoben und auf neue Pfähle gestellt, aber grundsätzlich erhalten bleiben. Die «Fischerstube» wurde hingegen nach einem Brand in den fünfziger Jahren neu erstellt. Sie wird aus dem Inventar der schützenswerten Bauten entlassen. Die Ausnahmebewilligung in der Freihaltezone wird nur gewährt, da die Baudirektion das alte und das neue Gebäude als «wesensgleich» beurteilt. Erlaubt hat sie auch die umstrittene Terrasse, für die jährliche eine wasserrechtliche Konzession von 74 000 Franken fällig wird. «Nach diesem bedeutenden Schritt bei der Planung der neuen «Fischerstube» ist nun der Gemeinderat an der Reihe, der vor allem den notwendigen Kredit bewilligen muss», schreibt die «NZZ». Läuft alles wie geplant, soll der neue Ganzjahresbetrieb im Jahr 2020 eröffnet werden.

Weitere Meldungen:



– Baden: Wo Botta demnächst sein neues Thermalbad baut, stand einst ein Grandhotel, das illustres Gäste aus der ganzen Welt anzog. Der «Tages-Anzeiger» berichtet. (Artikel nicht online)



– Der «Tages-Anzeiger» interviewt und die «NZZ» porträtiert den Modefotografen Walter Pfeiffer, der heute Abend an der Photo 17 für sein Lebenswerk ausgezeichnet ist.



– «Luftschlösser bauen», titelt die «NZZ». Das im Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe feiert den visionären Architekten und Ingenieur Frei Otto.



– Die «Basler Zeitung» erklärt, auf welchen Strassen der künftige Veloring durch Basel führen wird. (Artikel nicht online)