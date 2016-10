Gross, grösser, Calatrava

Santiago Calatrava baut spektakulär, oft an der Grenze des Machbaren. Sein geplanter Bau am Stadelhoferplatz kommt nun aber schlecht an, schreibt der «Tages-Anzeiger». Heftige Kritik prasselt über das «Kreuzfahrtschiff». Auch Hochparterres Architekturredaktor Axel Simon kommt zu Wort: Es brauche keinen Calatrava dieser Grössenordnung in Zürich. «Dieses Projekt nimmt sich viel zu wichtig.» Es passe nicht zum architektonischen Bild der Stadt und schon gar nicht ins Seefeld.