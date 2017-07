Gleisblick und Seesicht

Die neuen Gebäude reichen bis an die Perrons des Hauptbahnhofs heran.

Text: Urs Honegger / 11.07.2017 09:40

Mit Bezug auf Luigi Snozzi, der das Gleisfeld des Zürcher Hauptbahnhofs als Fluss bezeichnete, plante das Zürcher Büro Esch Sintzel Architekten die Gleistribüne: «eine auf drei Gebäude verteilte Wohnüberbauung mit insgesamt 139 1,5- bis 4,5-Zimmer-Wohnungen, 8 Verkaufsflächen, 4 Gewerbeflächen und einem Gastronomiebetrieb mit Terrasse nördlich der Gleise des Zürcher Hauptbahnhofs». Die «NZZ» berichtet. Einkerbungen im Baukörper sollen, ähnlich wie bei Touristenhotels am Meer, möglichst vielen Bewohnern die Sicht aufs Wasser – oder eben aufs Gleisfeld – freigeben. Die Arena erinnere mit ihren Auskragungen nicht nur an frühere Stellwerke, «sondern sie wirkt dank der schillernden Transparenz ihrer geschwungenen Fassade auch wie eine gefrorene Welle, der die Passanten entlanggehen können, und fügt sich damit ebenfalls in die Gewässeranalogie», beschreibt die «NZZ». Ende 2019 sollen die ersten Mieter einziehen.

