Text: Marcel Bächtiger / 3.08.2017 10:30

Für die «Neue Zürcher Zeitung» ist das neue Palacinema in Locarno ein städtebauliches Meisterwerk. Architektur-Rezensent Roman Hollenstein, den wir bereits in Rente glaubten, lobt insbesondere die Symbiose von Alt und Neu: Als einziger Architekt in der Endrunde des Wettbewerbs hatte Alejandro Zaera-Polo keinen Neubau, sondern eine Umnutzung des des Palazzo scolastico vorgeschlagen. Ohne sich aufzuspielen, setzt der Kinopalast ein zukunftsweisendes Zeichen und erfreue gleichzeitig die Passanten und Benutzer, schreibt Hollenstein. «Dabei integriert sich der Palacinema nicht nur perfekt in den Kontext. Er wertet mit Gespür für den Genius Loci auch einen lange vernachlässigten und durch den Bau der Mega-Rotonda zusätzlich verunstalteten Hinterhof der Piazza Grande auf. So wird er zum Vorbild für die denkmalpflegerisch und ökologisch nachhaltige Weiternutzung historischer, für das Stadtbild wichtiger Gebäude.»





Weitere Meldungen:



– «Badewannen-Irrsinn»: In Muttenz entdeckt man immer mehr skurrile Bauten, deren Erdgeschosse nicht auf der gleichen Höhe wie die Gemeindestrassen, sondern in einer Senke liegen. Schuld an diesem schildbürgerhaften Verhalten sei das aktuelle Zonenreglement, schreibt die «Basler Zeitung». (Artikel online nicht verfügbar)





– Wer im neuen Quartier Greencity in Zürich leben will, muss Strom sparen. Zukünftige Bewohner erhalten eine entsprechende App. Im Tages-Anzeiger gibt Alain Capt von der Losinger Marazzi Auskunft. (Artikel online nicht verfügbar)