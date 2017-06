Genossenschaftssiedlung oder Kongresszentrum?

Text: Urs Honegger / 6.06.2017 10:30

Foto: Monoplan

Braucht es auf dem Carparkplatz beim Zürcher Hauptbahnhof eine Genossenschaftssiedlung oder gehört dorthin ein internationales Kongresszentrum? Nächste Woche ist der Gemeinderat am Zug. Die Interessengemeinschaft Kongress-Stadt Zürich erwägt eine Volksinitiative. Die «NZZ» berichtet: Das Zürcher Büro Monoplan hat für die IG die Machbarkeit eines Kongresszentrums auf dem Areal ausgelotet: Die Baulinie für den Stadttunnel sei zwar eine Herausforderung, sie zwinge aber dazu, die Bauten etwas von der Museumsinsel abzurücken, was städtebaulich sinnvoll sei. Dadurch entstehe ein attraktiver Bahnhofsvorplatz. Dieser neue Platz an der Limmat biete einen klaren Mehrwert fürs Quartier, heisst es in der Studie. Die «NZZ» meint: «Doch auch wenn ein Kongresszentrum die Zustimmung des Volks finden sollte, sind damit nicht alle Hindernisse aus dem Weg geräumt. Das Grundstück gehört der Stadt, und das Projekt müsste in engster Zusammenarbeit mit ihr geplant werden. Das Areal ist nicht riesig, und an dieser prominenten Stelle sind die Ansprüche an die Architektur entsprechend hoch. Ein Kongresszentrum überzeugend mit der angrenzenden Quartiererhaltungzone an der Hafnerstrasse zu verbinden, ist eine Herausforderung.»

Weitere Meldungen:



– Die FDP der Stadt Zürich fordert den Kanton auf, den Abbruch des Zürcher Kantonsspitals für das neue Hochschulquartier nochmals zu prüfen. Die «NZZ» informiert.



– Neue Zahlen der Stadt Zürich zeigen, wer in gemeinnützigen Wohnungen lebt und wo jede dritte Bleibe eine Eigentumswohnung ist. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.



– Eine Reportage im «Tages-Anzeiger» zeigt, wie das Zürcher Binz-Quartier funktioniert – «obwohl dort nicht gewohnt, sondern nur gearbeitet wird.»



– «Schön ist sie geworden, das bestätigen sogar Kritiker»: Das St. Galler Tagblatt hat den Taminabogen besucht, «die mit 260 Metern Tragweite grösste Bogenbrücke der Schweiz».



– «Mit den Bähnchen geht's aufwärts»: Viele kleine Seilbahnen könnten bald verschwinden – dagegen regt sich nun Widerstand, weiss die «NZZ».