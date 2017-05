Gemeindehaus mit Schattenspiel

Die Architektin Tilla Theus hat in Unterengstringen ein unverwechselbares Gemeindehaus gebaut. Nur etwas hat sie dabei vergessen, schreibt der «Tages-Anzeiger» (Artikel nicht online). Das Gebäude zeugt von einem anderen Selbstverständnis: Unterengstringen präsentiert sich eigenständig, selbstbewusst und etwas verspielt. Den Ausschlag für das Projekt hat ein Public Voting gegeben, zuvor waren zwei Projekte an der Urne bachab geschickt worden. Dieses Projekt fand 54 Prozent Zustimmung, Kostenpunkt: 8,8 Millionen Franken. Die Architektin, die immer wieder auf das von ihr gebaute Fifa-Gebäude auf dem Dolder reduziert wird, zeige auch hier im Kleinen, mit welcher Leidenschaft sie arbeitet. Selbst die Garderobenhaken wurden von ihr ausgesucht. Vergessen ging einzig die Fahnenstange vor dem neuen Gemeindehaus. Das Gemeindewappen, Pflugschar und Rebmesser auf rotem Hintergrund, kommt allerdings beim neuen Gemeindehaus nicht zu kurz – die Fassade besteht nämlich aus Aluminiumplatten, in die lauter Pflugscharen und Rebmesser gestanzt sind.