Zwischennutzungen als Gefahr für Mieter

Text: Lilia Glanzmann / 8.06.2017 07:31

Zwischennutzungen sind eine Gefahr für Mieter, titelt «Der Bund». Während sich Hauseigentümer dafür begeistern, werden sie für einkommensschwache Familien und Sozialhilfebezüger zur Falle. Gabriela Debrunner, Doktorandin und Assistentin in der­Abteilung Raumentwicklung und -planung des Geografischen Instituts der Universität Bern hat in einer bisher unveröffentlichte wissenschaftliche Arbeit mehrere Fälle im Kanton Zürich untersucht – «wobei sich die Ergebnisse auch auf andere Schweizer Grossstädte wie Genf oder Basel übertragen lassen». Einkommensstarken jungen Berufstätigen kommen temporäre Nutzungen entgegen, um ihr Bedürfnis nach individueller Entfaltung, Freiraum und Urbanität zu befriedigen. Doch seit einigen Jahren zählen auch immer mehr Auszubildende, einkommensschwache Familien oder Sozialhilfebezüger zu den Zwischennutzern. «Sie wählen aufgrund der teuren Wohnungspreise das Leben in der Zwischennutzung», sagt Debrunner. In ihrer Studie kommt sie zum Schluss, dass Zwischennutzungen ein Anzeichen für die zunehmende Prekarisierung des Wohnens im Raum Zürich sind – hier gibt es laut der Immobilienberatungsfirma Wüest Partner mit Abstand die meisten Objekte für eine zeitlich begrenzte Nutzung.

Weitere Meldungen:





– Von der Kalkbreite in Zürich bis zum Obdachlosenheim in Los Angeles: Das Vitra Design Museum in Weil am Rhein erzählt, wie neue gemeinschaftliche Wohnformen die Architektur beleben, berichtet der «Tages-Anzeiger».





– Teures Bern, günstiges Biel: Beim Campus Biel profitiert der Kanton von Vorzugskonditionen, in Bern müssen für das Baurecht Marktpreise bezahlt werden, schreibt «Der Bund».





– «Mehr Platz am Bundesplatz», schreibt die «LZ». Der Quartierverein Hirschmatt-Neustadt wünscht sich nicht nur Verkehr am Bundesplatz. Der Vorschlag: Aus dem komplexesten Verkehrsknoten der Stadt Luzern soll ein einfacher Kreisel werden.

– Vor 150 Jahren wurde Frank Lloyd Wright in Wisconsin geboren. Die «NZZ» über «Amerikas Architekt»: Er lebte das Klischeebild des Baukünstlers.