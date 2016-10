Fünf Türme für Malley

Text: Urs Honegger / 1.11.2016 09:38

Die Abstimmung vom 27. November bestätigt oder beerdigt die städtebaulichen Ambitionen des Lausanner Quartiers Malley, schreibt «24heures» heute. Abgestimmt wird über den Gestaltungsplan für das Areal rund um den Bahnhof. Die Debatte drehe sich vor allem um fünf geplante Hochhäuser. Ein Nein würde die jahrelange Arbeit, diese Brache aufzuwerten, in den Papierkorb befördern. «24heures» stellt den Quartierplan im Video, Wort und Plan vor und erinnert an in der Vergangenheit an der Urne gescheiterte Projekte, wie den Taoua-Turm im Beaulieu-Quartier.

Weitere Meldungen:



– In Potsdams alter Mitte wird um jedes Gebäude erbittert gekämpft. Es geht um Preussen, die DDR und die Frage: Wem gehört die Stadt? Der «Tages-Anzeiger» berichtet.



– «Kleine Säckli-Gebühr mit grosser Wirkung»: Die Schweizer Grossverteiler verlangen neustens 5 Rappen pro Plastic-Einkaufstasche. Die «NZZ» informiert.



– Bei Meliorationen für die Landwirtschaft wird für den Bau neuer Wege immer häufiger Beton als Belag eingesetzt. Die «Südostschweiz» berichtet.



– «Das einzige Quartier, das nicht provinziell wirkt»: Für viele Bewohner sei das Kleinbasel kein gefährlicher Unort, sondern der Wohnort ihrer Wahl, schreibt die «Basler Zeitung».