Text: Urs Honegger / 10.05.2017 10:22

Die 90 Millionen Franken für die Wohnbauaktion, über die die Stadt Zürich am 21. Mai abstimmt, sind sinnvoll investiert, schreibt der «Tages-Anzeiger»: «Denn bei der Vorlage geht es nicht um ein linkes Luftschloss, wie es Zürich ab und zu gerne baut, sondern um ein grundvernünftiges, über Jahrzehnte bewährtes Mittel, hinter dem auch neun von zehn Bürgerlichen guten Gewissens stehen können. Es geht um die Finanzierung subventionierter Wohnungen.» Es gebe gute Gründe für die 90 Millionen, schreibt der «Tagi» weiter. Zum einen werde in Zürich gebaut wie nie, primär von privaten Unternehmen, aber auch von gemeinnützigen Bauträgern. Wenn man subventionierte Wohnungen schaffen wolle, sei jetzt der Moment. «Der höhere Betrag erklärt sich also aus der regen Bautätigkeit – und aus den tendenziell steigenden Baukosten».

Weitere Meldungen:



– «Eine Strasse wird zur Marke»: Die Langstrasse, frühere Schandmeile Zürichs, ist das neue Aushängeschild der Stadt, schreibt der «Tages-Anzeiger».



– Mit einem Artikel in der Gemeindeordnung will die Stadt Zürich ihre Grünräume schützen. Warum auch das absehbare Ja die Stadt nicht gross voranbringen dürfte, weiss die «NZZ».



– Die dreistöckige Luxuswohnung zuoberst auf der sanierten Tour Belair in Lausanne wartet weiterhin auf einen Mieter. «24heures» berichtet.



– «Das Verhältnis Stadt-Land ist bereits thematisiert», erklärt Juri Steiner in Interview mit dem «Bund» über die angedachte Landesausstellung der Städte.



– Die Berner Wohngenossenschaft Rossfeld ist Pionierin eines Marktmodells für Sonnenstrom, das mit der Energiestrategie etabliert werden soll. Der «Bund» berichtet.



– Der Kanton St. Gallen wollte eine deutsche Firma mit dem Einbau der Fenster für den Neubau des Landwirtschaftlichen Zentrums in Salez beauftragen. Vier Schweizer Fensterbauer erheben Beschwerde dagegen. Das «St.Galler Tagblatt» berichtet.