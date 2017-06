Ferienhaus für den guten Geschmack

Die Gasthäuser, die der Schweizer Philosoph Alain de Botton in England von bekannten Architekten errichten lässt, sollen glücklich machen. Aber Bauen kostet hier nicht nur Geld, sondern auch Nerven, schreibt «Der Bund». Das nächste, geplant von Peter Zumthor, hätte im Dezember im Südwesten des Landes eröffnet werden sollen. Inzwischen gehen die Verantwortlichen von einer Einweihung 2018 aus. Wie sagte de Botton: «Es ist eine Freude, so zu arbeiten, weil diese Menschen oft kreative Genies sind. Und eine Qual, weil wir diese Genies an schrecklich langweilige Dinge erinnern müssen wie den Kostenplan oder Stauraum für die T-Shirts unserer Kunden.»