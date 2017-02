«Falscher Glanz»

«Der Entwurf treibt den Transparenzgedanken von Gebäuden auf die Spitze und mischt ihn mit Stilelementen des Neoklassizismus, des Art déco und des Brutalismus», schreibt die ‹NZZ› über den Entwurf des New Yorker Architekturbüros Rex für ein Bürogebäude in Washington. Weil Glas auch im Wohnungsbau immer beliebter werde, könnte man auf dem Dach der Londoner Tate-Modern-Erweiterung in fremde Wohnungen blicken und intimste Momente landeten im Internet. Die ‹NZZ› diagnostiziert ein «Missverständnis zeitgenössischer Architektur – der Unterschied zwischen einem Fenster und einer Wand». Danach folgt beinahe endlose Auflistung von Curtain-Wall-Projekten quer durch die Architekturgeschichte und die Kontinente und der Verweis auf eine vordergründig immer transparentere Gesellschaft mit gläsernem Mensch und Bürohaus. Nach einem Abstecher über «weaponized architecture» als Gegenbeispiel folgt das Fazit: Glasbauten seien ökologisch bedenklich, töteten Vögel, stählen sich spiegelnd die Schau und seien «in ihrer Gesamtkomposition auch zunehmend beliebig». Der einseitige Feuilleton-Artikel hinterlässt Fragen: Worum geht es jetzt eigentlich? Warum treibt das Washingtoner Bürohaus die Gebäudetransparenz auf die Spitze? Und was ist dran an der Stilmischung? Leider Geschwafel.

Weitere Meldungen:



– Läden unter Druck: Im September öffnet die Mall of Switzerland in Ebikon. Die Läden in der Luzerner Innenstadt sind besorgt, doch laut ‹Luzerner Zeitung› wird zwar viel studiert, aber wenig angepackt. In Rapperswil-Jona machen Mieten, Internet und Kundenmangel der Altstadt zu schaffen. Die ‹Südostschweiz› berichtet, wie man in einer Workshopreihe nach Lösungen sucht.



– Die Zentralschweiz und Basel wollen Bahnprojekte per Vorfinanzierung beschleunigen. Laut ‹NZZ› sei aber unsicher, ob der Bund dies zuliesse, denn vermutlich geniessen der Raum Zürich und die Westschweiz bei den nächsten Ausbauschritten höhere Priorität.



– Vor sieben Jahren schlossen sich drei Toggenburger Gemeinden zur Gemeinde Neckartal zusammen. Das ‹St. Galler Tagblatt› bilanziert doppelseitig: ein Erfolg, weil die Grösse stimmt, das Fusionsgeld ist erwirtschaftet und die Fusion war auch sinnvoll für die Nachbargemeinden.



– «Nicht mehr denkbar», findet Landschaftsschützer Raimund Rodewald das Nationale Sportzentrum in Magglingen umgeben von Wäldern und Wiesen. ‹Der Bund› berichtet über hochwertige Architektur und fragt, ob der triste Aussenraum dem «Charme des Berges» schade.



– «Kommt das Postauto noch?», fragt der ‹Tages-Anzeiger› und berichtete über eine Studie von Avenir Suisse, wie schwierig sich Lösungen für «potenzialarme» Orte fänden. Die Vorschläge für die Gebirgskantone brächten aber nichts Neues.



– Züricher «Gammelhäuser»: Als dringliches Geschäft kauft der Stadtrat im Langstrassenquartier drei Häuser, wo Randständige hohe Mieten zahlten. «Verstaatlichungspolitik», kritisiert die ‹NZZ›. «Teures und tolles Geschäft», lobt der ‹Tages-Anzeiger›.