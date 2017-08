Es wird enger in den Städten

Text: Urs Honegger / 23.08.2017 15:06

In den städtischen Zentren der Schweiz wird es enger, und der Wohnraum wird knapp. Trotzdem zieht es immer mehr Familien in die Kernstadt. Dies zeigt eine Erhebung des Bundesamts für Statistik (BFS). Der «Bund» berichtet. «Allein in den letzten fünf Jahren hat die Bevölkerungsdichte in acht grossen Städten der Schweiz um über 5 Prozent zugenommen. Fast jede zehnte Wohnung gilt dort heute als überbelegt, wird also von mehr als einer Person pro Zimmer bewohnt.» Die hohe Anziehungskraft der Städte zeige sich auch im tiefen Leerwohnungsbestand. «Besonders wenige Leerwohnungen gibt es in Zürich, Lausanne, Basel, Bern und Genf mit weniger als 0,5 Prozent», schreibt der «Bund».

Weitere Meldungen:



– Das Projekt Scolopendra der Arge Ronastutz hat den Projektwettbewerb für den Ausbau des Strassenabschnittes am Julierpass gewonnen. Die «Südostschweiz» berichtet.



– «So wird Debatte um Wohnraum absurd», kommentiert der «Bund» wie die Stadt Bern mit 56 Sozialwohnungen im Breitenrain umgeht.



– Der Zürcher FDP-Stadtrat Filippo Leutenegger forderte vom Singapurer Veloverleiher O-Bike, 400 Velos wieder vom Stadtgebiet zu entfernen. Die «NZZ» berichtet.



– Isabelle Chassot leitet seit knapp vier Jahren das Bundesamt für Kultur. Was sie entscheidet, sorgt immer wieder für Unverständnis und Wut, schreibt der «Tages-Anzeiger».