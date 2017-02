Text: Urs Honegger / 1.02.2017 10:10

Foto: TU-Pressestelle/Dahl

Seit zehn Jahren ist Regula Lüscher Senatsbaudirektorin in Berlin. In einem langen Interview mit dem «Tages-Anzeiger» redet sie über ihre Erfolge und wie sich Architektur in Berlin von jener in Zürich unterscheidet. Über Berlin sagt Lüscher: «Ich kenne aber auch keine Stadt, die sich so intensiv, fast selbstzerfleischend ihrer Geschichte stellt. Davor habe ich eine grosse Hochachtung. Ich kann deswegen auch Rekonstruktionen nicht mehr pauschal verurteilen. Gleichzeitig wünschte ich mir, dass Berlin langsam den Weg finden würde, sich mit zeitgenössischer Architektur selbstbewusster als Hauptstadt zu zeigen.» Und über Zürich meint sie: «Es gibt eine ausgeprägte innerarchitektonische Diskussion, die von aussen völlig selbstbezogen, ja manieristisch wirkt und erstaunlich wenig gesellschaftspolitisch beeinflusst wird oder beeinflusst. Elfenbeinturm. Die beste Schweizer Architektur ist dann für mich doch jene, die sich mit gesellschaftspolitischen Fragen explizit auseinandersetzt.»

Weitere Meldungen:



– In- und ausländische Baufirmen, die im Kanton Tessin tätig werden wollen müssen sich für viel Geld registrieren lassen. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.



– «Der Traum von der Wende zerbröselt»: Die Energiestrategie 2050 verkommt immer mehr zu einem Flickwerk, schreibt der «Tages-Anzeiger».



– Der WWF, Pro Natura und die Stiftung Landschaftsschutz stehen der in Flims von Valerio Olgiati geplanten Erlebnisbahn «nicht grundsätzlich ablehnend» gegenüber, schreibt die «Südostschweiz».



– Basler Immobilienmarkt hat noch Luft: Überdurchschnittlich hohe Wertsteigerungen, aber keine Anzeichen von Überhitzung, meldet die «Basler Zeitung».



– «Textil-Clash und eine gefälschte Rolex»: Das Designerduo Wuethrichfuerst zeigt seine Kreationen erstmals an der Mode Suisse in Zürich. Die «Basler Zeitung» berichtet.