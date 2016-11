«Erst dank dem neuen Gebäude wird man den Heimplatz als urbanen Raum wahrnehmen»

Text: Urs Honegger / 9.11.2016 10:03

Foto: Bruno Cordioli via Wikipedia

Der britische Architekt David Chipperfield weilte zur Grundsteinlegung seines Erweiterungsbaus des Kunsthauses in Zürich. Der «Tages-Anzeiger» hat ihm zum Verhältnis des Gebäudes zum Heimplatz befragt: «Dadurch, dass wir diesem Ort einen Rahmen geben, machen wir ihn erst zu einem Platz. Erst dank dem neuen Gebäude wird man ihn als einen urbanen Raum wahrnehmen.» Zum Design des Gebäudes meint Chipperfield: «Möglicherweise wünschen sich gewisse Kreise in Zürich – an Architektur interessierte Kreise – etwas Spektakuläreres. Doch ich glaube nicht, dass eine allzu starke Geste hier richtig wäre.» Die «NZZ» befragt Chipperfield zum Verhältnis von Architektur und Gesellschaft: Viele Gebäude hätten heute keine Beziehung mehr zu dem, was wichtig sei für den Menschen. Denn dieser sei als Mass verloren gegangen, konstatiert er.

Weitere Meldungen:



– Anwohner in Zürich-West wehren sich auf dem Rechtsweg gegen das Bundesasylzentrum neben dem Toni-Areal. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.



– «Mit Vollgas zu einem autofreien Zentrum»: Links-grüner Vorstoss zur Verkehrsführung in Oerlikon weckt den Widerstand des Gewerbes, informiert die «NZZ».



– Die «Südostschweiz» zeigt, wie sich der Engadin Airport in Samedan weiterentwickeln könnte. Ob das Projekt realisiert werden könne, stehe in den Sternen. (Beitrag nicht online zugänglich)



– Die Berner Kantonsregierung treibt die Zentralisierung der Polizei in der Region Bern voran und plant ein grosses Polizeizentrum bei Niederwangen. Der «Bund» berichtet.



– Von «vorbildlich» bis «meisterhaft»: Der Heimatschutz Basel prämiert bauliche Beispiele für die innerstädtische Verdichtung. Die «Basler Zeitung» berichtet.