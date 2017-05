Energiehaus nach altem Prinzip

Erstmals wird in der Schweiz ein Gebäude gebaut, das ganz ohne Heizung und Klimaanlage auskommt. Dabei ist die Bauweise gar nicht so modern – was auch Skeptiker auf den Plan ruft, schreibt die «Luzerner Zeitung». Es handelt sich dabei um einen Ersatzneubau für den historischen Crinolbau an der Emmenweidstrasse 58a in Emmen. Das Industriegebäude war Teil der Viscosuisse-Fabrikanlage. Anstelle des Industriebaus plant die Eigentümerin Brun Real Estate ein vierstöckiges Bürogebäude nach dem für die Schweiz neuartigen Energiekonzept. Baustart ist im Herbst, der Bezug ist per Januar 2019 geplant.