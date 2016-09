Eishockey-Stadion als einmalige Chance?

Im Leitartikel «Ein Stadion zum Überleben» bezieht der ‹Tages-Anzeiger› eindeutig Stellung: «Das Projekt für eine Eishockey- und Sportarena in Altstetten ist für Zürich eine Chance, die so bald nicht wieder kommt.» Nachdem Zürich vor drei Jahren das letzte Fussballstadion-Projekt ablehnte, befindet das Stimmvolk nun am 25. September über das Stadionprojekt am Zürcher Stadtrand. «Das Bauvorhaben ist seriös aufgegleist, transparent, namhaft privat finanziert und gut an den öffentlichen Verkehr angeschlossen», schreibt die Zeitung und zieht einen Vergleich zum Sport: «Wer seine Chance verpasst, geht als Verlierer vom Platz.»

Weitere Meldungen:



– «Harte Fronten bei Kaserne», titelt die ‹Basler Zeitung›. In der parlamentarischen Diskussion über den 44-Millionen-Umbau der Kaserne zu einem Kulturzentrum bestünden «grundsätzliche Differenzen zwischen dem «Befürworterlager aus SP, Grünem Bündnis und den Mitteparteien und den bürgerlichen Gegnern von FDP, LDP und SVP». (Artikel nicht online)