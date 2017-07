Eine Seilbahn über den Zürichsee

Text: Urs Honegger / 7.07.2017 10:58

Foto: ZKB

Die Zürcher Kantonalbank will ihr 150-Jahr-Jubiläum mit dem Bau einer temporären Seilbahnverbindung über den Zürichsee begehen. Der Plan kommt mehrheitlich gut an, es zeichne sich aber auch Opposition ab, schreibt die «NZZ» und kommentiert: «Mit ihrem Projekt einer Gondelbahn über den Zürichsee hat die Zürcher Kantonalbank einen Coup gelandet. Die Idee setzt ein willkommenes Zeichen gegen die Risikoaversion der Zürcher.» Der «Tages-Anzeiger» meint: «Gewiss kann man nun einwenden: Eine Verbindung zwischen Landiwiese und Zürichhorn sei nicht Zürichs dringendste Verkehrspriorität. Stimmt. Es ist eine Seilbahn fürs Gemüt. Aber ist das so schlimm?»

Weitere Meldungen:



– Der Zürcher Regierungsrat hat Projekte aus dem Stadtzürcher Richtplan gestrichen. Links-Grün spricht von einem Affront. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.



– Es geht vorwärts mit den Hard-Hochhäuser: Die Stadt Zürich hat die Planung der Überbauung Depot Hard wieder aufgenommen. Der «Tages-Anzeiger» informiert. (Artikel online nicht verfügbar)



– Die Debatte über den Ausgleich planerischer Mehrwerte verschärft sich. In Köniz (BE) fordert die FDP, dem raumplanerischen Instrument Zähne zu ziehen. Der «Bund» berichtet.