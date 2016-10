Eine Scheune für die Kunst

Der «Tages-Anzeiger» berichtet über das Wettbewerbsprojekt der Basler Architekten Herzog & de Meuron für das Museum der Moderne auf dem Kulturforum in Berlin. Das geplante Museum des 20. Jahrhunderts, welches das Kulturforum in der Nähe des Potsdamer Platzes in Berlin komplettieren soll, versetzt die Branche in Aufregung: Der Bauplatz liegt am Nullpunkt dieser Kulturagora zwischen der Philharmonie und der Neuen Nationalgalerie, den beiden Diven der Nachkriegsmoderne. Der Entwurf sei Understatement, allerdings ziemlich trotziges. Was bei der Seilbahnstation auf dem Chäserrugg einleuchte, wirke in Berlin indes wie eine Negation des Ortes. Mehr dazu hier.