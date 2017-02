Eine «produktive Stadt»

Text: Lilia Glanzmann / 27.02.2017 07:54

Die Zukunft des Andritz-Areals in Kriens war lange ungewiss. Nun kommt Bewegung in die Sache. Die Gemeinde hat einen Gestaltungswettbewerb lanciert, schreibt die «LZ». Das Motto des Wettbewerbs lautet «Von der produktiven Zone zur produktiven Stadt» Welche Vorgaben haben die Teilnehmer erhalten? Zwei Gebäude auf dem Areal sind im kantonalen Inventar als erhaltenswert eingestuft. Es handelt sich um die 1923 erbaute Halle 7, die ehemalige Zurüsterei der Maschinenfabrik Bell, und das ehemalige Verwaltungs­gebäude, das an die Obernauerstrasse grenzt. Letzteres wurde 1896 erbaut und ist das älteste noch erhaltene Gebäude der ehemaligen Bell-Fabrik. Es sei «sinnvoll», den Erhalt dieser «bestehenden industriellen Bausubstanz» zu prüfen, heisst es in den Wettbewerbsunterlagen.

Weitere Meldungen:





– Die Universität Zürich will auf ihrem Campus Irchel günstigen Wohnraum für Studenten schaffen, schreibt der «Tages-Anzeiger» (Artikel nicht online). Entstehen sollen diese im Gebiet Irchel-Süd.





– Carlos Martinez, der mit Pipilotti Rist den Roten Platz in St. Gallen gestaltet hat, entwirft ein Low-Budget-Sporthotel namens Revier, das an der Talstation der Rothornbahn in der Lenzerheide entsteht, berichtet das «St. Galler Tagblatt».





– Der belgische Kurator Chris Dercon hat die Tate Modern in London erfolgreich erneuert. Er setzt auf die Vermischung der Künste, schreibt der «Tages-Anzeiger».