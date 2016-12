Text: Andres Herzog / 23.12.2016 10:02

Foto: Herzog & de Meuron

Die «NZZ» berichtet über die Fondazione Feltrinelli in Mailand, die Herzog & de Meuron kürzlich eröffnet haben. «Von Giangiacomo Feltrinelli 1954 gegründet, gehört das Unternehmen mittlerweile zu den renommiertesten Verlagshäusern in Italien.» Eine «laizistische Kathedrale» nennt Jacques Herzog das Glashaus, dessen erstes Drittel die Fondazione belegt, während im grösseren rückwärtigen Teil im Februar Microsoft Italien seinen Hauptsitz eröffnet. «Das fast 200 Meter lange und 32 Meter hohe Gebäude mutet mit einem spitz zulaufenden Dach und angewinkelter Fassade ein wenig gotisch an – und wird doch, da nach allen Seiten verglast, ganz zeitgemäss von Licht durchflutet», so die Zeitung. Ein Lesesaal unter dem spitzen Glasdach, in dem eine originale weinrote Fahne der Pariser Kommune von 1871 ausgestellt wird, ist täglich für das Publikum geöffnet.

Weitere Meldungen:



– Mit Plastikliegen wollte Zürich den Escher-Wyss-Platz belegen. «Der 19'000 Franken teure Versuch ist gescheitert», schriebt der «Tages-Anzeiger». «Niemand nutzt die Möbel.»



– 2017 fallen in Bern die Tram-Entscheide, weiss der «Bund». Im Juni 2017 soll der Grosse Rat, im November das Stadtberner Volk über das 10er-Tram zwischen Bern und Ostermundigen entscheiden.



– Die «24 heures» porträtiert den Innenarchitekten Jorge Cañete, de seit 2005 das «Interior design philosophy» Studio führt.



– Gestern wurde eine neue Brücke für den Langsamverkehr zwischen Schluein und Castrisch eröffnet. Die «Südostschweiz» berichtet. (Artikel nicht online)