Ein weiteres Schulhaus für Zürich-West

Text: Urs Honegger / 31.01.2017 10:21

Foto: Amt für Hochbauten Zürich

In den letzten zwanzig Jahren ist die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner von Zürich-West von 1600 auf 5400 angestiegen. Innert kurzer Zeit müssen nun noch die nötigen Schulhäuser nachgeliefert werden, informiert die «NZZ». Am 12. Februar wird in der Stadt Zürich über den Bau der Schulanlage Pfingstweid abgestimmt. 2010 hatte der Wettbewerb für das geplante Schulhaus gleichzeitig mit jenem für den Quartierpark stattgefunden. Gewonnen hat das Team mit Antòn & Ghiggi Landschaftsarchitektur und Baumann Roserens Architekten. Der Park zwischen den beiden Hochhäusern Mobimo-Tower und Zölly auf der einen, dem Bahnviadukt auf der andern Seite ist vor zwei Jahren entstanden. Gegen die Pfingstweidstrasse hin soll nun noch die dreistöckige Schulanlage gebaut werden. «Das Projekt sieht auf der lärmigen Strassenseite eine Korridorzone vor, während Klassenzimmer und Gruppenräume auf den Park hin ausgerichtet sind. Auf dieser Seite prägen Laubengänge das Bild des leichten, langgezogenen Bauwerks», beschreibt die «NZZ».

Weitere Meldungen:



– Weil das Tonhalle-Orchester temporär an die Hardbrücke ziehen muss, eröffnet in Neu-Oerlikon die «neue» Maag-Eventhalle, wo früher die ABB produziert hat. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.



– Die Feinstaubwerte haben in den letzten Wochen in Bern sehr hohe Werte erreicht. Gegenmassnahmen wurden nicht ergriffen. Andere Städte sind längst aktiv geworden, schreibt der «Bund».



– Die polnische Unternehmerin Grazyna Kulczyk will mit ihrem Museum im Unterengadin international für Schlagzeilen sorgen. Die «Südostschweiz» berichtet. (Artikel online nicht verfügbar)



– In der Reihe «Leseleben» hat der Architekt Peter Zumthor über seinen Zugang zur Literatur, über das Lesen und über Literaten gesprochen. Die «Südostschweiz» war dabei. (Artikel online nicht verfügbar)



– Wissenschaftler entwickeln Materialien, die sich ohne menschlichen Eingriff selbstständig reparieren. Bei elastischen Kunststoffen funktioniert es schon recht gut, weiss der «Tages-Anzeiger».