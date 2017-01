Ein Velobalkon an der Rämistrasse

Der Zürcher Stadtrat Filippo Leutenegger will oberhalb des Bellevues einen Velobalkon bauen.

Text: Andres Herzog / 20.01.2017 10:15

Foto: PD

Der Zürcher Stadtrat Filippo Leutenegger will oberhalb des Bellevues einen Velobalkon bauen, meldet der «Tages-Anzeiger». «Neu sollen Velofahrer und Fussgänger auf einer Art Balkon auf der Stützmauer verkehren, unterhalb der bereits bestehenden Hohen Promenade, aber dennoch mit einem steilen Aufstieg.» Im Gegenzug würde das Trottoir beim Parkhaus aufgehoben. «Langsam dürfen wir uns Velostadt Zürich nennen», prahlte Leutenegger an der Medienkonferenz. «Konkret gebaut wird aber anderswo», weiss der «Tages-Anzeiger». Die SP bezeichnet Leutenegger gar als «Verzögerungsminister», der den Veloverkehr bewusst ausbremse. Die Langstrassenunterführung für Velos sollte längst verbreitert sein, der Velotunnel am HB längst im Bau.

Weitere Meldungen:



– Der Immobilienmarkt befindet sich laut der UBS im Abschwung. Der «Tages-Anzeiger» beantwortet die wichtigsten Fragen dazu. (Artikel nicht online)



– Alle paar Monate wird ein neues Alternativprojekt zur klassischen Landesausstellung vorgestellt. Die Idee des Vereins «Kulturhauptstadt Schweiz» könnte eine Alternative darstellen, meint die «NZZ». Auch die «24 heures» berichtet.



– «Zwischen Provokation und Traumtanz»: Die «Basler Zeitung» blickt zurück auf die Karriere des Basler Stadtentwicklers Thomas Kessler. (Artikel nicht online)