Ein Schulhaus mit Allwetterdach für die Greencity

Text: Urs Honegger / 7.02.2017 09:48

Foto: Hochbaudepartement der Stadt Zürich

Auf dem Areal der ehemaligen Sihlpapierfabrik zwischen der Zürcher Allmend und Leimbach entsteht seit September 2015 die Greencity. Um für den neuen Stadtteil ein Schulhaus zu bauen, hat die Stadt Zürich auf dem Areal eine Parzelle erworben. Gestern stellte sie den Sieger des Architekturwettbewerbs vor, der «Tages-Anzeiger» berichtet. Gewonnen hat das Projekt ‹Salto› des Teams von Studio Burkhardt aus Zürich und Pirmin Jung Holzbauingenieure aus Rain im Kanton Luzern. «Beim Projekt ‹Salto› wird der östliche Bereich der Parzelle gesamthaft vom Baukörper besetzt. Dadurch wird auf dem westlichen Teil mehr Platz frei», zitiert der «Tages-Anzeiger» die Jury. Sie lobt den Allwetterplatz auf dem Dach der Schulanlage als «elegante Lösung» im dichten Quartier.

Weitere Meldungen:



– Das Zürcher Universitätsspital soll in Zukunft selber über seine Bauprojekte entscheiden können. Die «NZZ» berichtet.



– Der Kanton Bern muss die geplante Hüttendorfzone in Riedbach neu beurteilen. Ein Teilsieg für die Stadt Bern, meint der «Bund».



– Die Kirchgemeinde Gland (VD) will nach Plänen des Architekturbüros Coretra eine neue Kirche bauen. Doch es fehlt noch eine Million Franken. «24heures» berichtet.