Ein Neubau für das Spital in Appenzell

Text: Urs Honegger / 28.06.2017 10:04

Foto: Schneider & Schneider

Das Büro Schneider & Schneider aus Aarau gewinnt den Wettbewerb für einen Neubau für das Spital in Appenzell. Das «St.Galler Tagblatt» berichtet: «Mit dem Neubau bekäme das Spitalareal in Appenzell ein neues Gesicht. Das heutige Gebäude mit dem Empfang würde zurückgebaut, später ebenso das ehemalige Pflegeheim», schreibt das «Tagblatt». Stattdessen solle auf der Talseite des ambulanten Versorgungszentrums eine grosszügige Zugangsebene geschaffen werden. Vom heutigen Aussenparkplatz beim Arealeingang würden Fussgängerwege durch einen Grünraum zum Neubau führen. «Das lang gezogene Erdgeschoss versinkt auf der einen Seite im Hang. Über dem offenen Teil des Erdgeschosses soll es zwei Stockwerke geben.»

Weitere Meldungen:



– Für das neue Stadion auf dem Hardturm-Areal in Zürich ist eine Abstimmung nötig, die frühestens im Herbst 2018 stattfinden kann. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.



– Im Streit zwischen der Stadt Zürich und Heidi Weber, Erbauerin des Pavillon Le Corbusier wird gegen Peter Haerle, den Kulturchef der Stadt Zürich, wegen Ehrverletzung ermittelt. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.



– «Hundertprozentig ungenügend»: Untersuchungen nach der Brandkatastrophe im Grenfell Tower in London legen landesweit Nachlässigkeiten offen. Die «NZZ» informiert.



– «Die Städte einmal auf neuen Wegen erkunden»: Für Architekturliebhaber sind die Führer von DOM Publishers in Berlin spannende Begleiter, schreibt die «NZZ».



– Unternehmer Remo Stoffel ist den Behörden vor Gericht unterlegen. Es geht um zweistellige Millionenbeträge. Die «Südostschweiz» schreibt, was das Urteil genau bedeutet.



– «Ohne neue Verkehrsfläche kollabiert die Region»: Jürg Röthlisberger, Direktor des Bundesamts für Strassen (Astra), im Interview mit der «Basler Zeitung» zur Verkehrsproblematik in und um Basel.