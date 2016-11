Ein Dach für die Digitalisierung

Text: Andres Herzog / 4.11.2016 09:28

Foto: PD, Alain Herzog

Die EPFL verheiratet die Kunst und die Wissenschaft unter einem langen Dach, schreibt die «24 heures». Das ArtLab von Kengo Kuma streckt sich neben dem Learning Centre 250 Meter in die Länge. «Ich habe Steine verwendet wie auf einem Dach eines Schweizer Chalets», erklärt der Japaner. Das Gebäude beherbergt drei Bereiche, die mithilfe von Big Data Kunst, Musik und Wissenschaft zusammenbringen. Im Montreux Jazz Café hören die Besucher mit einer bombastischen Soundanlage ins digitalisierte Archiv von Claude Nobs. In der Ausstellung «Noir c’est noir?» können sie die Schwarzbilder von Pierre Soulages mit digitalen Hilfsmitteln unter die Lupe nehmen. Und im DataSquare präsentiert die EPFL ihre beiden Prestigeprojekte: das Blue Brain Project baut das menschliche Gehirn virtuell nach und die Venice Time Maschine digitalisiert tausend Jahre der italienischen Lagunenstadt. Das Gebäude wird dieses Wochenende während der Tage der offenen Tür an der EPFL eingeweiht.

Weitere Meldungen:



– «Unsere Duldungspolitik bei besetzten Häusern hat sich bewährt», sagt die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch im Interview mit dem «Tages-Anzeiger».



– «Wenn Architekten träumen», titelt die «NZZ» und berichtet über die Pläne für eine Werkbundstadt in Berlin.



– Der Berner Stadtrat verbannt die Autos von der Schützenmatte und will stattdessen einen urbanen Platz. «Die SVP kämpft weiter dagegen», meldet der «Bund».



– «Glitzer und Glänzen für die Musik», heisst es in der «Basler Zeitung», die aus der Elbphilharmonie berichtet, die endlich fertig ist. (Artikel nicht online)



– Die Post will sich bis 2018 aus dem Gebäude an der Rüdengasse in der Baseler Innenstadt zurückziehen. «Die Basler Regierung protestiert», so die «Basler Zeitung».



– Im geplanten Bergwaldzentrum Trin ist der erste neue Balken aus einheimischem Holz eingesetzt worden», schreibt die «Südostschweiz». Investiert werden vier Millionen Franken. (Artikel nicht online)