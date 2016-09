Drei Fehler

Die Salle Modulable ist tot. So zumindest lautet die gängige Einschätzung, nachdem der Luzerner Kantonsrat am letzten Montag den Projektierungs­kredit versenkt hat. Die «Luzerner Zeitung» (Artikel für Abonnenten zugänglich) macht das Scheitern an drei Fehlern fest: Fehler Nummer 1, die Kommunikation. Fehler Nummer 2, blindes Vertrauen. Und Fehler Nummer 3, zu hoch gepokert: Mit der Verknüpfung von Luzerner Theater und Salle Modulable etwa. Dem Luzerner Theater scheine die Absage an die Salle Modulable gar nicht ungelegen. Zumindest inhaltlich wisse man nun wieder klarer, was dessen künftige Rolle sein wird.