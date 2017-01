Dorfkerne aufwerten

Geschlossene Läden und alternde Schindeln in Waldstatt: Nicht nur in Uri, sondern auch in vielen Appenzeller Dörfern wird zu wenig investiert.

Text: Urs Honegger / 11.01.2017 10:35



Mit einer ‹Hausanalyse› will der Kanton Uri die historischen Dorfkerne wieder lebenswerter machen. Die «NZZ» berichtet.



Viele Gebiete und Täler sind im Kanton Uri von Abwanderung betroffen. Wohnraum steht leer, eigentlich schöne Liegenschaften veralten. «2015 hat die Regierung daher ein Projekt zur Förderung des Wohnraums gestartet, das insbesondere die historischen Dorfkerne wieder lebenswerter machen will», berichtet die «NZZ». Ein Instrument dafür ist die sogenannte Hausanalyse, die in den vergangenen Wochen – wissenschaftlich begleitet von der Hochschule Luzern – gestartet wurde. «Die Hausanalyse ist eine strategische Standortbestimmung für einen Altbau, die mittels Konzeptvorschlägen aufzeigt, wie der Eigentümer Gebäude modernisieren kann und damit attraktive Wohnungen entstehen können», schreibt die «NZZ» weiter.

Weitere Meldungen:



– «Sinfonie aus Backstein und Glas»: Die Elbphilharmonie, architektonisches Prunkstück von Herzog & de Meuron, nimmt heute den Konzertbetrieb auf. Die «Basler Zeitung» berichtet. (Artikel online nicht verfügbar)



Eine Rezension der Elbphilharmonie von Andres Herzog lesen Sie in der Januarausgabe von Hochparterre. Sie erscheint am 18. Januar 2017.



– Der Kanton Bern stoppt Hotel-Grossprojekt in Mürren: Die Baudirektion heisst Beschwerden gegen das Projekt «The Myrrhen» gut. Der «Bund» berichtet.



– Ein Geschäftshaus von 1957 am Zürcher Schwamendingerplatz steht neu unter Denkmalschutz, weil es den Einbruch der modernen Stadt in ein dörfliches Aussenquartier vor Augen führe, schreibt der «Tages-Anzeiger».



– Statt Zürich soll Rapperswil Teil Bündner Kandidatur für die Olympischen Winterspiele 2016 werden. Die «Südostschweiz» berichtet.



– Das Internet der Dinge breitet sich aus. 2017 wird sich zeigen, ob die smarten Geräte das Leben erleichtern - oder vor allem ein Risiko sind, meint der «Tages-Anzeiger».