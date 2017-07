Die Tonhalle Maag erklingt

Text: Andres Herzog / 14.07.2017 09:55

In der temporären Tonhalle Maag in Zürich wurden gestern die ersten akustischen Tests durchgeführt. Der «Tages-Anzeiger» und die «NZZ» haben zugehört. Verantwortlich für den Klang ist der Münchner Karlheinz Müller, der zu den renommiertesten Konzertsaal-Akustikern weltweit gehört, so der «Tages-Anzeiger». «Er war dabei bei der Rekonstruktion des Teatro la Fenice in Venedig, bei der Gesamtrenovierung des Bayreuther Festspielhauses, beim Bau des Festspielhauses in Baden-Baden.» Derzeit wird der Saal in Zürich digital ausgemessen. «Aber der entscheidende Test sind dann die ersten Orchesterproben,» sagt Müller: «Erst da wird man tatsächlich hören, wie der Saal klingt, wie sich die Musik darin entfalten kann.» Damit sich der Klang im relativ kleinen Saal gut entfalten kann, hat man die Decke «sehr filigran gegliedert». Zudem sind die Elemente beweglich. Der Test vor Publikum findet am 27. September statt. Dann wird die Saison eröffnet.

Weitere Meldungen:



– Die «Basler Zeitung» verweist auf ein Festival für experimentelles Bauen, das heute im Écomusée d'Alsace eröffnet. Es ist Ausstellung und Ende eines Wettbewerbs zugleich.



– Nach zweieinhalb Jahren ist der Blick wieder frei auf die Kirche des Benediktinerklosters Disentis. «Auf die Restaurierung der Südfassade folgt ab Anfang 2018 die Erneuerung des Innenraums», schreibt die «Südostschweiz».



– Die «Südostschweiz» interviewt die ETH-Architektin Nicole McIntosh, die in den USA Architektur unterrichtet. Derzeit vergleicht sie die Bauvorschriften von New Glarus mit Glarus.