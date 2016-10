Die Schule als Klassenwohnung

Eine Ausstellung im Schweizerischen Architekturmuseum zeigt 150 Jahre Schulhausbau in Basel: Ernst Spycher, der die Auswahl der Schulhäuser zusammengestellt hat, im Interview mit der «BaZ». Der schlimmsten Fehler beim Bau von Schulhäusern: Die planerische Festlegung auf ein ungeeignetes Grundstück. Der städtebauliche Kontext ist ebenso wichtig wie die Lage und die Grösse der Parzelle. Eine zu knapp bemessene Parzelle verhindert nicht nur die Planung eines grosszügigen Aussenraums, sondern auch jede zukünftige Erweiterungsmöglichkeit. Die topografische Ausrichtung des Grundstücks, die Lage im Stadtteil und die Wege zum öffentlichen Verkehr sind ebenso wesentliche Voraussetzungen für einen geeigneten Standort.

– Mit dem Bau des kantonalen Erstaufnahmezentrums auf dem Gebiet Meiersboden in Chur kann voraussichtlich erst im kommenden Frühjahr begonnen werden. Grund dafür ist eine Einsprache, berichtet die «Südostschweiz».

– Zwei Gegensätze haben am Wochenende an der Open-House-Aktion in Zürich viel Publikum angezogen: der moderne Fifa-Hauptsitz und das barocke Haus zum Rechberg, schreibt die «NZZ».