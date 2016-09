«Die Salle Modulable in Trümmern»

Text: Urs Honegger / 14.09.2016 10:36

Nach neun Jahren der Planung hat das Luzerner Kantonsparlament am Montag das Projekt für ein neues Theater- und Konzerthaus gestoppt. Der «Tages-Anzeiger» findet eine Strauss von Gründen, auch die mangelnde Einigkeit in der lokalen Kulturszene: Dort hätten sich ranghohe Vertreter nämlicher Institutionen von der «Salle déplorable» distanziert: «Zu pompös, zu teuer, zu unnötig.» Die «NZZ» weist darauf hin, dass sich die Diskussion in Luzern in so emotionalen wie fruchtlosen Standortdebatten verhedderte und schliesslich in den Niederungen von Bau- und Betriebskosten-Fragen strandete: «Erörterungen, die notwendig, aber zugleich auf fatale Weise geeignet sind, jeder architektonischen und kulturellen Vision den Garaus zu machen.» Wie geht es weiter, fragt die «NZZ» in einem zweiten Artikel: «Man kann es drehen und wenden, wie man will. Die wirklich überraschenden performativen Ideen kommen selten von der Musik. Kreativ müsste der Lead für ein neues Musiktheater eigentlich beim Theater sein– affaire à suivre.»

Weitere Meldungen:



– «Dem Vorzeigebau fehlt die Rampe»: Rollstuhlfahrer müssen beim Landesmuseum den kleinen Nebeneingang suchen. Die «NZZ» berichtet.



– Die Uhrenmarke Hublot vergibt ihren mit 100’000 CHF dotierten Designpreis an den Waadtländer Designer Christophe Guberan. «24heures» informiert.



– Die Stadt Basel peilt neuen Einwohnerrekord an: 17 000 neue Wohnungen für 48 000 Zuzüger im nächsten Vierteljahrhundert. Die «Basler Zeitung» berichtet.



– «Der Glaube an die Wasserkraft lebt»: Das Kraftwerk Morteratsch in Pontresina wird für zehn Millionen Franken umgebaut und erweitert. Die «Südostschweiz» berichtet.



– Tritt die Kunst im Stadtraum auf, ist sie oft nur dekorativ, oder sie sorgt für Ärger. «Aber soll sie deshalb im Galerieraum bleiben?», fragt die «NZZ» heute im Feuilleton.