Die paradiesische Situation des Schweizer Architektennachwuchses

Text: Urs Honegger / 6.12.2016 10:44



Die «NZZ» besucht die Ausstellung ‹Schweizweit› im Schweizerischen Architekturmuseum und erklärt sich die Eingaben der jungen Architekten «mit der zurzeit wenig herausfordernden, fast schon paradiesischen Situation des Architektennachwuchses».



«Es stimmt positiv, dass Nachwuchstalente dank ihrer Qualifikation und dank dem gegenwärtigen Schweizer Bauboom gute Chancen haben, ihre Entwürfe zu realisieren», schreibt die «NZZ» in ihrer Rezension der Ausstellung ‹Schweizweit› im Schweizerischen Architekturmuseum. Die hohe Beteiligung junger Architekten an diesem Ausstellungsexperiment zeige aber auch, dass das Bedürfnis nach Standortbestimmung gross sei. «Dass jüngere Teilnehmer bei der Frage nach anregenden Gebäuden oder räumlichen Situationen als Inspirationsquelle Berge, Flüsse, Wiesen oder stillgelegte Fabriken nennen, aber kaum Schweizer Spitzenleistungen wie den Gotthard-Basistunnel und architektonische Zukunftsprojekte, lässt sich vielleicht mit der zurzeit wenig herausfordernden, fast schon paradiesischen Situation des Architektennachwuchses erklären.»

Weitere Meldungen:



– «Zwischen Euphorie und Apokalypse»: Die «NZZ» publiziert «philosophische Anmerkungen zur Technologie des autonomen Fahrens».



– WWF und Suisse Éole engagieren sich gemeinsam dafür in der Schweiz bis 2035 400 Windturbinen aufzubauen. «24heures» berichtet.



– Die Debatte im Grossen Rat über eine Bündner Olympiakandidatur zeigt, dass die Gräben zwischen den Befürwortern und den Gegner unüberwindbar tief sind, schreibt die «Südostschweiz». (Artikel online nicht verfügbar)



– Für die weisse Arena gestaltet Valerio Olgiati eine Erlebnisbahn. Wie ein Blick auf die Geschichte der Bergbahnen zeigt, waren diese schon immer «auch architektonisch interessant», schreibt die «Südostschweiz». (Artikel online nicht verfügbar)



– Um die Verkehrsproblematik in Davos zu entknoten, schlägt eine Denkfabrik ein Parkhaus unter dem See vor, schreibt die «Südostschweiz».