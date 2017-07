Die Muse macht Schlussverkauf

Das moderne Museum verbindet mehr mit Shoppingmalls, als manchem Kunstfreund recht sein kann, schreibt die «NZZ». Als städtebauliche Vorbilder hätten sie jedoch ausgedient. Es müsse eine Rückbesinnung auf die ursprünglichen Qualitäten der Museen beginnen. An die Stelle des kulturellen Konsumwettstreits am Kuchenbuffet müsse das Wundern und das Staunen wieder Platz finden: «Museen für morgen müssen mit der Magie der ästhetischen Erfahrung die Herzen ihrer Besucher erobern, anstatt müde Mall-Konzepte von gestern zu kopieren. In Berlin genauso wie in Zürich.»