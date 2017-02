Text: Urs Honegger / 14.02.2017 10:50

Foto: Georg Aerni



Die Zeiten sind vorbei, als in Zürich teure Wohnungen ohne Probleme vermietet werden konnten. Heute müssen Vermieter mit drastischen Mitteln gegen den Leerstand ankämpfen, wie das Beispiel Zollfreilager zeigt. Die «NZZ» berichtet.



Die teureren Wohnungen in der Siedlung Zollfreilager finden keine Mieter. Der Markt habe sich verändert, konstatiert Jean-Claude Maissen, CEO der Zürcher Freilager AG, gegenüber der «NZZ»: «Wir reagieren auf diese Veränderung und passen für zwei Wohnungstypen die Mietzinsen an.» Mit den massiven Mietzinsreduktionen reagiere das Unternehmen auf einen allgemeinen Trend in der Stadt Zürich. Laut einem kürzlich publizierten Bericht von CSL-Immobilien ist die Nachfrage bei Wohnungen ab 4000 Franken in der Stadt Zürich sehr stark gesunken. «Der Grund: Die Zahlungsbereitschaft hat ihren Zenit erreicht», schreibt die «NZZ» und startet zu diesem Thema eine Leserdebatte unter dem Titel «Woran krankt der Zürcher Wohnungsmarkt?».



«Zürich weiter west»: Hochparterres Themenheft, E-Paper und Drohnenflug zum Zollfreilager.

Weitere Meldungen:



– Zürichs Sehnsucht nach der Metropole spiegelt sich im Ruf nach architektonischen Wahrzeichen, schreibt der «Tages-Anzeiger».



– Die Küsnachter versenken ihr neues Dorfzentrum. Die Herrliberger wollen gar nicht erst planen. Was ist los mit den Gemeinden an der Goldküste? fragt der «Tages-Anzeiger».



– Nord Architekten und der Meta Landschaftsarchitektur gewinnen das geplante Wohnbauprojekt an der Burgfelderstrasse in Basel. Die «Basler Zeitung» berichtet. (Artikel online nicht verfügbar)



– Nach dem Olympia-Aus im Kanton Graubünden hat sich die «Südostschweiz» sich im Grossen Rat umgehört. (Artikel online nicht verfügbar)



– «Das Kampffeld Wohnbaupolitik»: Der Berner Mieterverband sieht sich mit seiner Forderung nach günstigem Wohnraum im Aufwind. Der «Bund» berichtet.