«Die Laden-Revolutionäre aus der Online-Welt»

Text: Urs Honegger / 22.08.2017 09:23

«Internet-Detailhändler demonstrieren in ihren Offline-Geschäften, wohin die Reise für den stationären Handel geht», berichtet die «NZZ» heute. Die Digitalisierung habe auch die herkömmlichen, stationären Läden verändert. Und die Kunden adaptierten neue Technologien häufig schneller als die Firmen. Als Beispiel untersucht die «NZZ» den Zürcher Brillenhersteller Viu. Die 2013 als Internet-Shop gegründete Firma betreibt bereits 25 Läden. «Viu hat keine alten Programme, die für ein IT-Durcheinander sorgen könnten. So werden Online- und Offline-Welt einfach und effizient verknüpft.» Der Laden diene vor allem als physischer Kontaktpunkt für Internet-Kunden. Die Hälfte der Besucher komme mit Viu online in Kontakt und tauche erst dann in einem Geschäft auf, sagt Geschäftsführer Kilian Wagner gegenüber der «NZZ». Hochparterre diskutiert zum gleichen Thema am nächsten ‹Design zum Zmittag›: Was braucht es, um Design in einer digitalen Welt zu verkaufen? Sonntag, 10. September 2017 an der 1. Zürcher Designbiennale – jetzt anmelden.

Weitere Meldungen:



– «Endlich Velostadt»: Die «NZZ» kommentiert das neue Netz von Mietfahrrädern in Zürich: «Anstatt dies zu beklagen, sollten sich gerade Veloförderer freuen.»



– Privater Veloverleih auch in Lausanne: Ab diesem Herbst gibt es 180 Elektrovelos zum Teilen. «24heures berichtet».



– In Riehen eröffnet ein neues Spital mit ausschliesslich Einzelzimmern nach Plänen von Flubacher–Nyfeler + Partner. Die «Basler Zeitung» berichtet. (Artikel online nicht verfügbar)



– Bevor das neue kantonale Planungs- und Baugesetz in Kraft gesetzt wird, sollen in St. Gallen und Gossau noch diverse Zonenplanänderungen vorgenommen werden. Das «St. Galler Tagblatt» berichtet.