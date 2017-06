«Die kritische Stimme der Nachbarn»

Text: Urs Honegger / 7.06.2017 10:42



Die Quartiere im Zürcher Hochschulgebiet lassen sich vom geplanten Ausbau von Universität, ETH und Unispital nicht überrollen. Sie haben Verbesserungen bewirkt und äussern weiter Kritik, schreibt die «NZZ».



«Noch bis am Montag liegen die Gestaltungspläne für das zukünftige Zürcher Hochschulquartier öffentlich auf. Aufgrund der Einwendungen und der Resultate einer städtebaulichen Studie, die derzeit in Arbeit ist, wird die kantonale Baudirektion im Herbst erste Festlegungen vornehmen; sie bilden dann die Grundlage für die Architekturwettbewerbe», beschreibt die «NZZ» den Stand der Dinge. Im Artikel zeigt die «NZZ» auf, wie sich die betroffenen Quartiere in die Diskussion einbringen: «Ob die fünf Quartiervereine gemeinsame Einwendungen zu den Gestaltungsplänen einreichen, ist noch offen. Dabei dürfte es auch um die in den Quartieren heiss diskutierte Volumetrie und Höhe der Neubauten gehen». Ausserhalb des Perimeters soll auf sehr hohe Bauten verzichten werden. «Konkret: Das geplante Forschungsgebäude der Universität im Gloriarank müsse niedriger werden, und auch am Standort der heutigen Frauenklinik, die abgebrochen wird und für die Quartiere ein altes Ärgernis ist, dürfe nicht mehr gleich hoch gebaut werden», schreibt die «NZZ».

Weitere Meldungen:



– «Biel will mehr als nur eine Autobahn»: Mit dem Bau der Westumfahrung soll auf Kosten von Bund und Kanton auch die Stadtentwicklung vorangetrieben werden, schreibt der «Bund».



– Vom einst gefeierten Plan Lumière, der die Stadt Zürich besser beleuchten soll, ist kaum mehr Neues zu sehen, schreibt der «Tages-Anzeiger».



– Der überraschende Kurswechsel des Hauseigentümerverbands gibt der Debatte über die Abschaffung des Eigenmietwerts neuen Schwung, weiss die «NZZ».



– Zwei St. Moritzer Hotels haben gegen die Ortsplanung Serletta Süd Beschwerde am Verwaltungsgericht Graubünden erhoben. Die «Südostschweiz» berichtet.



– «Eleganz für die Ewigkeit»: Die italienische Designerin Elena Berton kreiert Schönes im Namen der Nachhaltigkeit, schreibt die «Basler Zeitung».