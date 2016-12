«Die jüngere Architektengeneration sucht nach einer inhaltlichen Agenda»

Text: Urs Honegger / 7.12.2016 10:40

Foto: Thomas Kierok via sam-basel.org

Der deutsche Architekturkritiker Andreas Ruby spricht in der «Basler Zeitung» über seine Ausstellung «schweizweit» im Architekturmuseum (Artikel online nicht verfügbar). Eine einheitlichen Baustil wie der Minimalismus der 90er-Jahre gebe es nicht. «Die jüngere Generation hat das Selbstbewusstsein und die Neugier, unterschiedliche Wege zu gehen und auf spezifische Situationen auch spezifische gestalterische Antworten zu suchen. Sie definiert sich offenkundig nicht allein formal, sondern sucht auch nach einer inhaltlichen Agenda.» Die Ausstellung lege den Schwerpunkt auf die junge Architektengeneration. Diese werde unsere Umwelt in den kommenden Jahren wesentlich mitprägen, und an Herausforderungen mangle es nicht: «Wenn Demografen das Szenario einer Zehn-Millionen-Schweiz diskutieren, dann braucht es dafür eine raumplanerische, städtebauliche und auch kulturelle Strategie, um Zersiedelung zu verhindern und Identität sowie Lebensqualität zu entwickeln. Dazu kann die junge Schweizer Architektur einen couragierten Beitrag leisten», sagt Ruby gegenüber der «Basler Zeitung».

Weitere Meldungen:



– «24heures» zeigt auf 10 Zeitungsseiten und in einer Webdokumentation wie der Campus der Technischen Hochschule in Lausanne sich verändert.



– Zürichs Versicherungsmeile wird zur Grossbaustelle: Nach der Swiss Re erneuert auch die Zurich ihren Hauptsitz. Die «NZZ» berichtet.



– Wohnbauoffensiven aller Art sind das Steckenpferd von Rot-Grün in der Stadt Zürich. Aber neuerdings kommt Kritik von links, meint die «NZZ».



– Uster muss in ihren Bauzonen ein Wachstum um 7000 Einwohner ermöglichen. Eine Herausforderung für die Revision der kommunalen Planung, meint die «NZZ».



– Auf dem Gelände des Inselspitals wird intensiv gebaut. Der «Bund» besucht die Baustelle.