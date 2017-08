«Die Geburt des Designs aus dem Geist der Poesie»

Text: Urs Honegger / 15.08.2017 10:51

Foto: Barbara Radice

Dieses Jahr wäre Ettore Sottsass hundert Jahre alt geworden: «Übervater und Altmeister, Guru und Innovator, ja sogar ‹Godfather of Italian Cool›: Der Etiketten für den am 31. Dezember 2007 verstorbenen Gestalter existieren viele», schreibt die «NZZ». «Für ihn gab es keine Grenzen zwischen Architektur, Skulptur, Design und Malerei. Die Umbrüche und Neuanfänge in seinem Entwurfsleben haben Designgeschichte geschrieben», kaum ein anderer habe das Berufsbild des Designers so umfassend erweitert wie Sottsass.» Und nicht nur Sottsass' spezielle Ästhetik sei zurück, auch die Haltung dahinter sei jungen Designern heute wieder vertraut: «Sie hinterfragen den gängigen Geschmack, entwickeln Witz und Esprit bei der Gestaltung, die reine Funktionalität wird überwunden», meint die «NZZ». «Ettore Sottsass formulierte es einmal so: ‹Was nützt eine perfekt entworfene Tür, wenn dahinter jemand lauert, der dich umbringen will.›»

Weitere Meldungen:



– Die Stadt Zürich versenkt zwei Lifte: Die Quartierverbindung beim Bahnhof Oerlikon wirft Fragen auf – Zürcher Stadtrat rechtfertigt sich. Die «NZZ» berichtet.



– Zwischen den Anwohnern des Sihlsees und der Schwyzer Regierung tobt ein Kampf um das Willerzeller Viadukt, dem der Abbruch droht. Die «NZZ» informiert.



– Im letzten Jahr hat Lausanne gleich vielen privaten Bauherren die Baubewilligung versagt wie in den fünf Jahren davor. «24heures» berichtet.



– Zwei Villen, zwei Schicksale: Beide waren vom Abbruch bedroht, beide stehen noch. Das «St. Galler Tagblatt über die Villa Wiesental und die Villa Jacob.



– Die Londoner Gartenbrücke wird nicht gebaut. Schuld daran sei Bürgermeister Sadiq Khan, sagen die Initianten. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.