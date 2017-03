Die 2000-Watt-Hoffnung

2008 stimmten drei Viertel der Zürcher dafür, von der damaligen 5200-Watt- zur 2000-Watt-Gesellschaft zu werden. Ein neuer Bericht des Stadtrats zeigt auf, dass das Zwischenziel für 2050 – 2500 Watt und 1 Tonne CO2 pro Kopf – wenn es so weiter geht um 1000 Watt und 2,5 Tonnen verpasst wird. Der ‹Tages-Anzeiger› erklärt die «Roadmap» mit fünf Bereichen: 1. Konsum: teilen statt besitzen, Dinge reparieren, saisonal essen, recyceln, wiederverwenden. 2. Siedlung: auf engerem Raum wohnen und arbeiten. 3. Gebäude: Ölheizungen ersetzen und Gebäudehüllen verbessern. 4. Energieversorgung: erneuerbare Quellen ausbauen und Abwärme besser nutzen. 5. Mobilität: mehr ÖV, weniger Fliegen und Autofahren. Weil hier viele nötige Vorschriften Kantons- oder Bundeskompetenzen erfordere, könne die Stadt das Ziel aber allein nicht erreichen.

Die ‹NZZ› gibt sich kritischer und ortet Augenwischerei: Der Bericht suggeriere, dass der Primärenergieverbrauch seit 1990 um rund 1000 auf 4200 Watt gesunken sei. Zwischen 2006 und 2007 sei der zuvor stabile Verbrauch auf einmal eingebrochen. Das 100-Prozent-saubere Stromprodukt der städtischen Elektrizitätswerke würde aber primär mit Zertifikaten ermöglicht, die wohl erneuerbare Energien förderten, trotzdem fliesse aber Primär nicht erneuerbarer Strom aus den Steckdosen. Ansonsten basiere der Bericht auf dem «Prinzip Hoffnung» und gehe in seiner Prognose für 2050 von vielen Dingen aus, die keineswegs gesichert seien: Alles würde effizienter, die Menschen konsumierten nachhaltiger, die Haushalte und Geschäftskunden kauften trotz Marktliberalisierung sauberen Strom, der Flächenbedarf für Wohnen und Arbeiten sänke und alle bewegten sich weniger und CO2-freier.

Weitere Meldungen:



– Streit um das besetzte Koch-Areal in Zürich: Bürgerliche fordern vom Stadtrat, das Areal rasch und konsequent umzusetzen, schreibt die ‹NZZ›. Der ‹Tages-Anzeiger› widmet dem Thema eine Seite und schreibt: Die aufsichtsrechtliche Untersuchung des Statthalters gegen den Stadtrat sei so vage, dass sich rechts und links bestätigt fühlten. Der Stadtrat müsse seine Haltung nur marginal ändern, dennoch schwäche die Verfügung Stadtrat Richard Wolff.



– «Rapperswil-Jona braucht zukunftsweisende Projekte», titelt die ‹Südostschweiz› und empfiehlt, ein wichtiges Strassenprojekt anzunehmen. Das von einer Interessensgruppe ergriffene Referendum, deren Hauptanliegen es sei, das Arealentwicklungsprojekt «Jona Center» zu verhindern. Doch unabhängig davon sei das Strassenprojekt wichtig für die Entlastung des Ost-West-Verkehrs und die Aufwertung des Strassenraums.



– «Schwimmende Brücke»: Für die Sanierung der Bellerivestrasse in Zürich prüft der Stadtrat laut ‹NZZ› eine «abenteuerliche Umfahrungsroute». Nach dem Vorbild einer 2010 auf dem Vierwaldstättersee erstellten Pontonbrücke, könnte der Verkehr im Quartier Seefeld temporär auf den Zürichsee geleitet werden.



– Das katalanische Trio Aranda Pigem Vilalta gewinnt den Pritzker-Preis für Architektur 2017 (Hochparterre berichtete). Die ‹NZZ› lobt «subtile Interventionen».



– «Die Mauer lockt», titelt der ‹Tages-Anzeiger› über die Pläne des US-Präsidenten Trump an der Grenze zu Mexiko. Während der Bauchemiekonzern Sika bloss sagt, im Fall des Baus in irgendeiner Form wohl beteiligt zu sein, hat sich der Zementkonzern schon in der anlaufenden Ausschreibung für einen Prototypen der Mauererweiterung als Interessent eintragen lassen.