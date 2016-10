Designer als Stadtentwickler

Text: Andres Herzog / 11.10.2016 09:25

Foto: © Studio Bouroullec

Die französischen Designer Ronan und Erwan Bouroullec versuchen sich als Stadtentwickler und entwarfen unter anderem einen wandernden Kiosk, einen künstlichen Wasserfall oder einen hängenden Wald. Die «Basler Zeitung» besuchte ihre Ausstellung «Rêveries Urbaines» im Feuerwehrhaus im Vitra Museum in Weil am Rhein. «Viele Designer werden im Laufe der Zeit immer besser, aber auch langweiliger», meint Rolf Fehlbaum, emeritierter Vitra-Chairman. «Sicher werden manche die Schau überraschend finden, denn bisher war Stadtentwicklung nie unser Gegenstand», zitiert die Zeitung Ronan Bouroullec. «Mir gefällt diese Position. Ich denke, dass unsere besten Entwürfe in den letzten 20 Jahren mit Themen zu tun hatten, auf die wir nicht besonders gut vorbereitet waren.» Die Unbekümmertheit und Naivität, mit denen die beiden Brüder ans Werk gingen, spiegelt sich laut der «Basler Zeitung» auch in den Vorschlägen wider, die sie präsentieren. «Es ist eine Art grosses Skizzenbuch, das 14 mögliche Szenarien für den urbanen Raum aufzeigt, ohne auf einen ganz bestimmten Ort hinzuzielen.»



«Rêveries Urbaines»: Vitra Campus, Weil am Rhein, bis 22. Januar 2017

