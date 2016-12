Der Zürcher Gemeinderat soll über die Kongresshaus-Frage entscheiden

Text: Urs Honegger / 20.12.2016 10:01

Der versprochene Entscheid des Zürcher Stadtrats zur Zukunft des Carparkplatzes ist im Grunde keiner. Zürichs Exekutive überlässt es dem Gemeinderat, die Zukunft des zentralen Areals zu planen, schreibt die «NZZ». Sowohl für ein Kongresszentrum als auch für den von Quartiervertretern vorgeschlagenen günstigen Wohn- und Gewerberaum brauche es einen Gestaltungsplan, gibt der Stadtrat zu bedenken. Zu diesem Planungsinstrument habe der Gemeinderat ohnehin das letzte Wort. «Bei diesem Thema machen die Stadtoberen keine gute Figur – sie agieren mutlos und haben keinerlei Visionen für Zürichs Zukunft», kommentiert die «NZZ».

Weitere Meldungen:



– «Energiewende mit guten Chancen»: Eine Studie der Universität St. Gallen zeigt eine solide Mehrheit, berichtet die «NZZ».



– «Was in Zukunft alles gebaut werden soll»: Der Zürcher Regierungsrat hat über Agglomerationsprogramme und den nächsten Richtplan entschieden. Die «NZZ» berichtet.



– Der Verein Carrefour-Rue bietet Bedürftigen in mobilen Siedlungen ein Zuhause. Die «NZZ» berichtet.



– Thomas Domenig senior ist das neue Gesicht der Bündner Olympiabefürworter. Die «Südostschweiz» informiert.



– Ein Bauer hat statt eines bewilligten Holzschopfs eine Wohnung gebaut. Versiegeln oder abbrechen, sagt das Bundesgericht, einzonen will die Gemeinde, schreibt der «Bund».