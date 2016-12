Der neue Bahnhof Oerlikon

Text: Urs Honegger / 2.12.2016 10:34

Die SBB, Stadt und Kanton Zürich haben den für 700 Millionen ausgebauten Bahnhof Oerlikon eingeweiht. 110 000 Reisende verkehren hier heute pro Tag. Oerlikon liegt damit auf Platz 7 der meistfrequentierten Bahnhöfe der Schweiz. «Aus dem engen, angestaubten Quartierbahnhof ist ein Bijou geworden», schreibt der «Tages-Anzeiger». Elegant, luftig, hell, dank grünem Baldachin architektonisch originell, sei der Bau. Für die Stadt sei die Quartierverbindung zwischen Alt- und Neu-Oerlikon zentral, meint die «NZZ». Stadtrat Filippo Leutenegger halte sie sie für einen «gelungenen Wurf». «Was sicher stimmt: Der Bahnhof Oerlikon ist seit dem Umbau durchlässiger geworden», schreibt die «NZZ».

– Seit 2012 kann leichter in der Landwirtschaftszone gebaut werden. Der «Tages-Anzeiger» berichtet über ein Extrembeispiel im Kanton Luzern.



– Das Bundesgericht gibt Berner Bauern und Behörden den Tarif durch: Wer ausserhalb der Bauzone illegalen Wohnraum schafft, muss ihn verriegeln. Der «Bund» berichtet.



– Die SBB nehmen in zehn Tagen den Gotthard-Basistunnel in Betrieb, sofern am Montag die Betriebsbewilligung eintrifft. Die «NZZ» berichtet.



– «Smartphone wird zum zentralen Verkehrsregler»: Frei zugängliche Daten über den öffentlichen Verkehr sollen App-Entwickler beflügeln, schreibt die «NZZ».



– Vor drei Jahren hat die Gemeinde Chavannes (VD) den Plan die «Tour des Cèdres» angenommen. «Noch steht das Hochhaus nur auf dem Papier», schreibt «24heures».