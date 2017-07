Der Julierturm wächst in die Höhe.

Text: Urs Honegger / 12.07.2017 11:55

Foto: Ruth Spitzenpfeil

Die neue Spielstätte des Origen Festivals ist schon als Baustelle eine Attraktion, schreibt die «Südostschweiz». Nachdem der ganz aus Holz gefertigte rote Turm Ende Juni in 40 Einzelteilen auf den Julierpass befördert worden war, wird er nun von einem riesigen Kran zusammengesetzt. 24 Meter hat das Bauwerk inzwischen erreicht. Laut der Holzbaufirma Uffer liege man bisher gut im Zeitplan und hoffe, am 21. Juli das Dach aufzusetzen.

Weitere Meldungen:



– Die Zürcher Quartiere Riesbach und Enge stören sich an den Plänen der Zürcher Kantonalbank, die Seeufer mit einer Gondelbahn zu verbinden. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.



– Baron Haussmann hat die Stadt Paris radikal verändert. Ein neues Buch analysiert dieses Wunder aus der formalenPerspektive der Architektur. Eine Rezension im «Tages-Anzeiger». (Artikel online nicht verfügbar)



– Nach Jahren der Knappheit und steigender Preise ist der Schweizer Wohnungsmarkt seit 2016 wieder im Lot. Was noch fehlt, sind günstige Wohnungen in den Zentren, schreibt die «NZZ».



– «Der öffentliche Raum ist oft der arme Verwandte der grossen Projekte», sagt die Lausanner Stadträtin Natacha Litzistorf im Interview mit «24heures».