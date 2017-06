Der fliegende Lift

Text: Andres Herzog / 23.06.2017 09:04

Foto: Thyssenkrupp Elevator

Die «NZZ» blickt in die Lift-Zukunft. Künftig soll dieser nicht mehr am Seil hängen, sondern dank Elektromagneten hoch und runter schweben. Thyssenkrupp Elevator testet im süddeutschen Rottweil einen solchen Lift mit dem Namen Multi. «Mit OVG Real Estate ist bereits ein erster Kunde gewonnen», so die «NZZ». «schon 2020 soll in Berlin der erste Multi in Betrieb gehen.» Die neue Technik umgeht ein grundlegende Problem beim Aufzugbau: Ein Schacht pro Kabine. «Das ist etwa so, als bauten die SBB für jeden Zug ein separates Gleis, auf dem dann nur dieser eine Zug hin- und zurückfährt», vergleicht die «NZZ». Ohne Seile können in einem Schacht mehrere Aufzugkabinen verkehren und die Beschränkung der Förderhöhe auf 600 Meter würde wegfallen. Auch für Architekten eröffnet der seillose Lift Möglichkeit, so die «NZZ». Sie könnten Abzweigungen sowie horizontale oder geneigte Streckenabschnitte einbauen und so verschiedene Gebäudeteile oder gar benachbarte Hochhäuser verbinden.

