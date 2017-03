Delhi will Ikonen zerstören

Text: Andres Herzog / 3.03.2017 09:55

Foto: Kprateek88 via Wikimedia

In Delhi sind drei ikonische Bauwerke der Moderne vom Abriss bedroht, berichtet die «NZZ». Die Hall of Nations, die Hall of Industries und der Nehru Pavilion auf dem Pragati-Maidan-Messegelände im Zentrum der indischen Hauptstadt sollen einem modernen Tagungszentrum weichen. Erbaut hat sie 1972 der Architekten Raj Rewal zusammen mit dem Ingenieur Mahendra Raj. «Jahrelang galt die Hall of Nations – das erste und bis heute grösste Ortbeton-Fachwerk der Welt – als Symbol der indischen Hauptstadt», so die «NZZ». «Doch heute wollen viele vom Sozialismus der damals regierenden Kongresspartei, an deren grosse Zeit die Bauten erinnern, nichts mehr wissen.» Das Museum of Modern Art in New York, das Centre Pompidou in Paris, die ETH Zürich und sogar der Bund Schweizer Architekten intervenierten vergeblich. Bis zum 6. März wollen die Richter des High Court entscheiden, ob die Gebäude abgebrochen werden dürfen. «Danach bliebe nur noch ein Gang zum Obersten Gericht, dem Supreme Court – mit ungewissem Ausgang.»

Weitere Meldungen:



– «Der Überbrücker»: Der «Tages-Anzeiger» porträtiert den Ingenieur Christian Menn anlässlich seines 90. Geburtstags.

«Die zwecklos schöne Brücke»: Das Buch über Menns Brücken

«Mehr als rechnen»: Porträt von Christian Menn im Hochparterre 5/2015



– Das Museum für Gestaltung in Zürich zeigt ab morgen Schweizer Tourismusplakate. Der «Tages-Anzeiger» spricht mit der Kuratorin Bettina Richter. (Artikel nicht online)