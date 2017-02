Am 12. Februar stimmt die Schweiz ab über den Nationalstrassen- und Agglomerationsfonds (NAF). Ihren launigen Kommentar beginnt ‹Die Wochenzeitung› mit einem grossen Bogen, der ein Auto und eine Villa mit Privatstrand vergleicht und die innerstädtischen Autobahn-Grossprojekte der Siebziger und Achtziger Revue passieren lässt. Nach dem automobilen Schreckbild wird die WOZ konkret: NAF heisst zusätzliche 650 Millionen Franken jährlich aus der Bundeskasse in den Strassenbau und 400 Kilometer Kantonsstrassen, die zu Nationalstrassen werden sowie fragwürdige Streckenabschnitte, mitunter durch wertvolle Landschaften. «Und die Agglomerationsprogramme, die zum NAF gehören und auch Velo- und öffentlichen Verkehr fördern sollen? Sie machen nur gerade zehn Prozent des Budgets aus – und es gibt keinen Grund, sie mit dem Autobahnausbau zu verknüpfen.» Dass die Schweizer Nationalstrassen eine transparente Finanzierung brauchen und durchaus hoher Sanierungsbedarf besteht, erwähnt die WOZ nicht, denn ihr geht es um Grundlegendes: «Die Autobahnplanung ist ein Beispiel von krankhafter Lernunfähigkeit. Man baute Autobahnen, bald waren sie zu Stosszeiten verstopft, also baute man neue. Und breitere. So geht das seit fünfzig Jahren – und jedes Mal versprechen die BefürworterInnen, nach dieser Ausbauetappe sei fertig mit Stau. Man könnte auch einmal nüchtern Bilanz ziehen: Das System Privatauto ist ineffizient und irrational.»

Weitere Meldungen:



– «Protz und Pomp», titelt die ‹Weltwoche› über Rudolf Dieterle, den ehemaligen Direktor des Bundesamts für Strassen, der nun «für Basels überdimensionierte Verkehrsprojekte» lobbyiere. Ein Portrait über vergangene Skandale und das Basler Herzstück, ein vielleicht längst gescheitertes Projekt (Hochparterre berichtete).



– Auf dem 13'000 Quadratmeter grossen Derby-Areal in Davos sollen 130 Zimmer und Residenzen entstehen. Dagegen wurden zwei Rekurse eingereicht, weiss die ‹Südostschweiz›. Nun entscheidet das Bündner Verwaltungsgericht über den von der Gemeinde bewilligten Quartierplan.



– «Juristenfutter» an der Zürcher Bahnhofstrasse: Die Versicherung und Immobilienbesitzerin Swiss Life möchte das Warenhaus Manor durch Boutiquen und Büros ersetzen. Die ‹NZZ› berichtet über einen Etappensieg der Warenhauskette, doch nach wie vor sei alles offen.