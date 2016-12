Das neue Fussballstadion in Lausanne kostet 76 Millionen

Text: Urs Honegger / 13.12.2016 10:44

Die Stadt Lausanne beantragt einen Kredit von 76,6 Millionen Franken für den Bau des neuen Fussballstadions ‹La Tuilière›. «24heures» berichtet. Das Parlament wird sich im Frühjahr damit befassen, der Bau soll im Sommer starten und zwei Jahre später vollendet sein. Das Projekt der Büros :mlzd und Sollberger Bögli Architekten hat Platz für 12'000 Zuschauerinnen und Zuschauer, umfasst ein Restaurant, Seminarräume und Büros.

Weitere Meldungen:



– Wegen des ständigen Getöses im und ums Stadion Letzigrund in Zürich haben sich Anwohner an den Stadtrat gewandt. Der «Tages-Anzeiger» berichtet.



– Rund fünf statt vier Milliarden Franken will der Bund künftig jährlich in Strassen investieren. Für den Mehraufwand kommen Steuerzahler und Benützer auf, schreibt die «NZZ».



– Wenn gescheite Köpfe im Bund, Kanton und Gemeinden zusammenarbeiten, sind Fotovoltaik-Anlagen plötzlich fast unsichtbar, schreibt die «Südostschweiz» über den Churer Stampagarten. (Artikel online nicht verfügbar)



– Ohne Bundesgeld geht wenig im Berner Regionalverkehr, schreibt der «Bund» heute mit Blick auf die Projekte Bahnhofausbau in Bern oder Verlängerung des 9er-Trams in Köniz.



– «Konsequent am Strom»: Renault verdoppelt die Reichweite seines Zero-Emission-Topsellers Zoe auf 400 Kilometer, schreibt der «Tages-Anzeiger».