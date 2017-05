Das meistfrequentierten Gebäude der Schweiz

Text: Urs Honegger / 17.05.2017 11:12

Foto: Werner Huber

Fast eine halbe Million Pendler durchqueren das Shop-Ville unter dem Zürcher Hauptbahnhof täglich. Das Geschäft im meistfrequentierten Gebäude der Schweiz ist knallhart. «Davon profitieren vor allem die SBB», schreibt die «NZZ»: «Der Zürcher Hauptbahnhof erscheint vielen Ladenbetreibern als Goldgrube.» 450 000 Personen durchquerten laut Angaben der SBB täglich das Shop-Ville. Damit sei es das am stärksten frequentierte Gebäude der Schweiz. «Die SBB sprechen zwar von einem attraktiven Angebots- und Mietermix, doch dominiert wird das unterirdische Einkaufszentrum vor allem von Grossunternehmen», schreibt die «NZZ». Für die SBB sei Einkaufen an ihren Bahnhöfen ein einträgliches Geschäft: Über 400 Millionen Franken nimmt das Bahnunternehmen an den 32 grössten Schweizer Bahnhöfen mittlerweile ein, ein Grossteil davon stammt aus Zürich.

Weitere Meldungen:



– «Ein Anflug von Farbe»: Ein Architekt will in Berlin und Turin Gebäude mit Graffiti-Drohnen bemalen. Der «Tages-Anzeiger» berichtet. (Artikel online nicht verfügbar)



– Jeder Einzelne fährt zwar nicht mehr. Aber da die Bevölkerung wächst, nimmt der Verkehr in der Schweiz auf Strasse und Schiene weiter zu. Die «NZZ» berichtet.



– «Solarstrom wird immer günstiger»: Strom aus Photovoltaik-Anlagen nähert sich Marktpreisen – je nach Grösse und Standort, schreibt die «NZZ».



– Eine Rampe soll den Standort der drei Museen am Lausanner Bahnhof mit der Avenue du Belvédère verbinden. «24heures» berichtet über die Planung.



– Menschen mit tiefen Einkommen ziehen aus dem Umland in die Kernstädte - ausser in der Region Bern. Der «Bund» berichtet.